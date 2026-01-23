Англія

На бразильського хавбека Ювентуса, який наразі виступає в оренді за "лісників", претендують команди з Нідерландів, Англії та Бразилії.

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс потрапив до сфери інтересів одразу кількох клубів. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними журналіста, підписати гравця прагнуть амстердамський Аякс, бразильський Васку да Гама, а також його колишня команда — Астон Вілла.

Нагадаємо, що в поточному сезоні бразилець захищає кольори Ноттінгем Форест на правах оренди, яка розрахована до кінця червня цього року. Ринкова вартість футболіста оцінюється у 25 мільйонів євро. У нинішньому розіграші АПЛ Луїс взяв участь у восьми матчах, у яких отримав дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що Челсі хочуть орендувати Дугласа Луїса.