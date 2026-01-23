На бразильського хавбека Ювентуса, який наразі виступає в оренді за "лісників", претендують команди з Нідерландів, Англії та Бразилії.
Дуглас Луїс, Getty Images
23 січня 2026, 11:50
Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс потрапив до сфери інтересів одразу кількох клубів. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними журналіста, підписати гравця прагнуть амстердамський Аякс, бразильський Васку да Гама, а також його колишня команда — Астон Вілла.
Нагадаємо, що в поточному сезоні бразилець захищає кольори Ноттінгем Форест на правах оренди, яка розрахована до кінця червня цього року. Ринкова вартість футболіста оцінюється у 25 мільйонів євро. У нинішньому розіграші АПЛ Луїс взяв участь у восьми матчах, у яких отримав дві жовті картки.
Раніше повідомлялося, що Челсі хочуть орендувати Дугласа Луїса.