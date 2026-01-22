Англія

Сині шукають короткострокове підсилення в центрі поля і звернули увагу на хавбека Ювентуса.

Лондонський Челсі зробив запит щодо можливої оренди бразильського півзахисника Дугласа Луїса.За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, клуб зі Стемфорд Брідж розглядає 27-річного гравця як нову опцію для трансферу.

Наразі Дуглас Луїс виступає на правах оренди за Ноттінгем Форест. Однак, згідно з повідомленням, існує варіант, за якого він може достроково залишити Форест, повернутися до туринського Ювентуса і відразу ж вирушити в нову оренду — цього разу до Челсі.

Керівництво синіх бачить у бразильцеві ідеальний варіант для короткострокового вирішення кадрових питань. Забезпечити глибину складу в центрі поля. Оренда до кінця поточного сезону.