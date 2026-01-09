Англія

Ромеро вийшов сухим із води.

Менеджер Тоттенгема Томас Франк поставив крапку в обговоренні резонансного інциденту за участі капітана команди Крістіана Ромеро. Аргентинський захисник публічно розкритикував керівництво клубу після поразки Шпор, звинувативши босів у брехні та появі на публіці лише у "хороші часи".

Попри очікування жорстких санкцій, Франк заявив, що конфлікт вирішено. Після розмови між тренером, спортивним директором Йоханом Ланге та самим гравцем було прийнято рішення не застосовувати фінансових покарань та не позбавляти Ромеро статусу капітана.

"Він наш капітан, і він не був оштрафований". Ми впоралися з цим. Я і Йохан поговорили з Куті. Питання закрито", — заявив Франк на пресконференції.

Томас Франк підкреслив, що ситуацію вдалося владнати завдяки внутрішньому діалогу. Він пояснив своє рішення бажанням зрозуміти мотиви гравця, а не просто карати його.

"Ми вирішили провести хорошу розмову з ним, зрозуміти його позицію і вирішити все всередині колективу", — додав наставник.

Нагадаємо, що в емоційному пості (який згодом був відредагований) Ромеро закликав "інших людей" у клубі вийти і говорити, замість того щоб ховатися за спинами гравців. Це викликало бурю в медіа, проте Тоттенгем вирішив не роздмухувати конфлікт, а зосередитися на єдності команди.