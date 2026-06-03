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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 червня 2026 року.

Завершилася 1560 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Уночі росіяни били балістикою та дронами по Києву й областях України. Наразі відомо про 7 загиблих у столиці та 90 постраждалих. У Дніпрі 16 загиблих та 42 поранених

🔸 Українські військові уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї рф. За даними Генштабу, після удару на території заводу почалася пожежа

🔸 В Україні стався масштабний збій, який зачепив банки та соцмережі. Він був пов’язаний зі збоєм в Amazon Web Services — однієї з найбільших хмарних платформ у світі, на чиїх серверах працюють тисячі сайтів та застосунків

🔸 Віцеспікер польського Сейму заявив, що Польща повинна оголосити про блокування вступу України до ЄС, поки Київ "не відійде від культу злочинців". Це сталося на тлі скандалу через надання українському підрозділу ССО найменування "імені Героїв УПА"

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5985 дронів-камікадзе та здійснив 2157 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районі Зарічного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у районі Закітного та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 29 окупантів та 17 — поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, склад ПММ. Пошкоджено один танк, 11 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, п’ять артилерійських систем, 80 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі атаки у районі Вороного та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 30 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару: гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, "екстренки" – я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар – більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. Вдень сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.



Вкотре путін зі своїм божевіллям «перемогли» життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. "Шахеди" були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. "Циркон" одразу проти семи будинків. "Шахеди" по будинках в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. "Шахеди" проти Хмельницької області.



Кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на росію, хто забезпечує росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться.



П’ять ракет "Калібр" – це 145 таких компонентів. 33 "іскандери" – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!