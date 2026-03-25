Невдалий початок відбіркового циклу для підопічних Олександра Ситника.

Юнацька збірна України (U-18/19) у стартовому матчі відбіркового циклу Євро-2027 (U-19) поступилася Фінляндії (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині, коли Лееві Палмула головою точно пробив по воротах "синьо-жовтих" після подачі з кутового. Потім на 60 хвилині Бруно Катц реалізував пенальті та подвоїв перевагу фінів.

Свій єдиний гол підопічні Олександра Ситника забили в середині другого тайму, коли на 74 хвилині м'яч якимсь дивом проскочив повз двох суперників у штрафному майданчику і Дмитро Зудін переправив його у ворота.

Свій наступний матч Україна проведе проти Чехії, яка у своїй грі обіграла Естонію (3:0). Гра запланована на 28 березня. Зустріч із естонцями відбудеться 31 березня.

Україна (U-18/19) — Фінляндія (U-19) 1:2

Голи: Зудін, 74 — Палмула, 32, Кац, 60 (пен).

Україна (U-18/19): Ткаченко – Мельник (Огороднік, 88), Костюк, Оніщук, Мурадян – Балакай (Петровський, 68), Кут'я (Сердюк, 86), Люсін (к) – Зудін, Боднар (Глют, 68), Андрейко (Зубрій, 68).

Фінляндія (U-19): Хасельман – Ахо, Нубак, Лааксонен, Гронлунд – Кійскіля, Палмула (к), Онуоха – Ваіньйо, Окунгбова, Кац.

Попередження: Оніщук — Онуоха.

Вилучений: Онуоха, 90+2 (друге попередження).