Півзахисник збірної України поділився емоціями та очікуваннями від плей-оф відбору до ЧС-2026.

Центральний півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк висловився про важливість виступів за національну команду та шанси вийти на чемпіонат світу-2026.

Молодий футболіст зізнався, що кожна розмова про Україну викликає в нього сильні емоції.

"Я завжди відчуваю щось особливе, коли говорю про Україну, тому що це непросто. Але, звісно, я завжди мотивований і пишаюся тим, що представляю свою країну, і хочу зробити все можливе для неї. Я досі не бачив свого тата. Я намагаюся бачитися з мамою та братом, коли можу, але не так часто, як хотілося б. Це непросто, але зараз така реальність.

Вони дивляться кожну гру, кожен момент кожного матчу і завжди мене підтримують. Вони бачили мій гол і дуже за мене раді. Вони казали, що довго на це чекали. Це дуже хвилюючий момент для мене і для них. Це був особливий момент для нас”, — цитує слова Ярмолюка офіційний сайт Брентфорда.

Єгор також пригадав свій дебют за національну команду та підкреслив його значення:

"Це дуже багато для мене означає. Це велика честь — грати за велику країну, особливо в цей час. Це був дебют мрії — досягти результату у великому матчі проти сильного суперника, Бельгії. Я був дуже щасливий за команду і за себе".

На завершення півзахисник оцінив шанси збірної України у боротьбі за путівку на мундіаль.

"Ми будемо боротися і робити все можливе. Я був дуже маленьким, коли Україна грала на чемпіонаті світу у 2006 році. Я дивився кілька матчів і не міг повірити, що колись матиму шанс грати у футбол і виступати за національну збірну.

Це дуже багато означало б для нас як для команди і для людей, які дивляться матчі з України. Це було б особливим, тому ми зробимо все можливе. Ми впевнені в собі. У нас хороша команда з хорошими гравцями. У нас є великий шанс потрапити на чемпіонат світу, і я просто сподіваюся, що ми ним скористаємося", — підсумував Ярмолюк.

Нагадаємо, у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 збірна України зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня, початок — о 21:45.