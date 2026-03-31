Ексгравець Баварії вийшов на заміну і став автором асисту, який приніс німцям перемогу над Ганою, проте зіткнувся з жорсткою реакцією власних трибун.

Товариський матч між збірними Німеччини та Гани, який завершився перемогою Бундестім з рахунком 2:1, запам'ятався не лише напруженою боротьбою на полі, а й скандалом на трибунах. Головною темою для обговорення після гри стала поведінка німецьких вболівальників щодо 30-річного вінгера Галатасарая Лероя Сане.

Коли на 78-й хвилині за нічийного рахунку Юліан Нагельсманн випустив Сане на заміну замість Ніка Вольтемаде, стадіон MHP-Арена у Штутгарті вибухнув голосним свистом та гулом. Негативну реакцію трибун місцева преса пов'язує із нестабільною формою гравця після його переходу до турецького чемпіонату, а також блідим виступом у попередньому матчі проти Швейцарії.

Крім того, публіка у Штутгарті була незадоволена тим, що Сане замінив їхнього улюбленця Вольтемаде. Попри шалений психологічний тиск, Сане зумів швидко включитися у гру. Вже на 88-й хвилині він зробив блискучу передачу на Деніза Ундава, який і забив переможний м'яч.

Після фінального свистка головний герой зустрічі Деніз Ундав не став мовчати. Нападник публічно заступився за свого партнера по команді, звернувшись безпосередньо до вболівальників:

"Я б просив кожного фаната: коли Лерой чи будь-який інший гравець виходить на поле, не треба освистувати його. Ми повинні стояти за команду горою. Це дуже прикро, адже ми — одна команда. Лерой — один із нас, такий самий, як і всі інші. Сподіваюся, наступного разу він отримає належну підтримку", — емоційно заявив Ундав.

Позицію форварда підтримали голкіпер Александер Нюбель, який назвав освистування нонсенсом, та головний тренер збірної Юліан Нагельсманн: Тренер зазначив, що освистувати футболіста ще до того, як він уперше торкнувся м'яча — це вкрай несправедливо.

Нагельсманн підкреслив, що Сане провів чудовий відрізок матчу, зіграв набагато краще, ніж у попередній грі, і довів свою корисність команді ідеальним асистом.