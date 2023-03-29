Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Сваток поділився своїми думками після гри з Англією.

Захисник збірної України Олександр Сваток прокоментував свій офіційний дебют у складі національної команди, який припав на матч другого туру відбірного етапу Євро-2024 проти Англії (0:2).

"Ці відчуття на все життя запам’ятаю, бо це перша гра за збірну на такому стадіоні, коли так багато глядачів, суперник – Англія. Це одна з найсильніших збірних зараз. Це неймовірно.

Проти Кейна дуже важко, бо це топнападник. Він вже легенда збірної Англії, побив рекорд за голами. Дуже сильний форвард, гарні фізичні дані, грає головою, дві робочих ноги.

Я хвилююся завжди. Цього разу також хвилювався. Десь почалася гра і пішов азарт, хвилювання відійшло. Завдання було не боятися грати в футбол, намагатися нав’язувати свою гру.

З Матвієнком дуже зручно грати, він гарно грає з м’ячем, тактично підказує. Було комфортно", - сказав Сваток в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що гол у ворота України — серед претендентів на звання найкращого в другому турі відбору на Євро-2024.