Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок у жовтому комплекті.
УАФ
12 вересня 2023, 13:30
Збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє проти Італії.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, команда Сергія Реброва зіграє в жовтому комплекті форми.
Італія — Україна. Напередодні
Зазначимо, що італійська команда зіграє в синій формі.
Матч між збірною Італії та збірною України відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.