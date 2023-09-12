Збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє проти Італії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, команда Сергія Реброва зіграє в жовтому комплекті форми.

Італія — Україна. Напередодні

Зазначимо, що італійська команда зіграє в синій формі.

Матч між збірною Італії та збірною України відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.