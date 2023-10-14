Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Північної Македонії висловився про поразку від збірної України у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Нападник македонської команди Боян Міовські, який на клубному рівні виступає за шотландський Абердин, поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"Будучи нападником, ніхто не хоче забивати більше, ніж я. Ми грали на своєму максимумі, і в першому таймі ми грали добре, проте не вистачало тільки одного гола. Цілком реально, що якби ми забили, це був би зовсім інший матч, але нічого вже не поробиш.

Нам не вистачило везіння. У деякі моменти гри ми домінували, ми робили все, що могли. Нам не пощастило так, як пощастило Україні, особливо у моменті з першим голом. Проте маємо те, що маємо", — цитує слова Міовські Sportsport.mk.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Північна Македонія ви можете на Football.ua.