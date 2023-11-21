Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський вінгер похвалив команду Сергія Реброва після матчу відбору Євро-2024.

Вінгер збірної Італії Федеріко К'єза прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти України (0:0), завдяки якому "адзуррі" вийшли на чемпіонат Європи.

"Це була, напевно, найважча гра в усьому груповому етапі. Хотів би подякувати збірній України, бо вони вийшли на поле, билися і показали, що хочуть кваліфікуватися на Євро в Німеччину. Але, зрештою, ми зіграли внічию і тепер їдемо в Німеччину. Для нас це дуже важливий вихід, бо там ми намагатимемося захистити титул.

Україна — Італія. Наші оцінки

Ми знали з першої гри, що українці щось будуть змінювати, що будуть підлаштовуватися під наші контратаки та тактику. Вони показали, що саме змінили. Але якби ми у першому таймі реалізували шанси, які у нас були, була б зовсім інша гра. Але ми не забили, тому цей матч закінчився внічию.

Падіння Мудрика у штрафному майданчику? Я не бачив момент. Тому чесно — не можу сказати. Подивлюся пізніше", - наводить слова К'єзи Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.