Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський хавбек поділився своїми думками після гри з Україною.

Півзахисник збірної Італії Ніколо Дзаніоло прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти України, завдяки якому італійці пройшли на чемпіонат Європи з другого місця у групі.

"Дуже поважаю українську команду — дуже сильна та організована. Не готовий сказати, що Україна грала сьогодні у п'ять захисників. Грати проти Зінченка дуже важко, це досить класний гравець, як і Миколенко.

Для мене це був дуже важкий виклик, справжнє завдання. Але ми зіграємо на чемпіонаті Європи, звісно, нам потрібно покращувати стиль нашої гри. Проте у нас ще є шанс.

Україна — Італія. Наші оцінки

Ми — велика і класна команда, як сім'я. Ми отримуємо задоволення, плачемо та тішимося разом. Завжди разом. Тепер нам потрібно захищати наш титул. Ми — чемпіони Європи, і тепер туди їдемо. Для нашої країни це дуже важливо — ми хороша команда і хочемо ще раз виграти чемпіонат Європи", - наводить слова Дзаніоло Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.