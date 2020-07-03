Фан-сектор

В рамках проекта Фан-сектор Роман Котляр рассказывает о клубах, которые очень долго ждали чемпионство.

Свершилось! Ливерпуль Юргена Клоппа официально стал чемпионом родной страны за семь туров до финиша. Данный триумф "красная" часть Ливерпуля ожидала долгих 30 лет. А какие еще команды вынуждены были ждать заветного титула довольно долгий промежуток времени? Окунёмся в историю.

Манчестер Сити, 44 года

В последнее десятилетие, Ман Сити является одной из богатейших и самых прогрессирующих команд мира. После прихода шейхов, в клуб стали вливаться огромные инвестиции, которые вывели "голубую луну" в элиту европейского футбола. В XXI веке команду успели потренировать такие известные специалисты, как Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини, а ныне Пеп Гвардиола. За прошлые годы "горожане" завоевали целый мешок национальных кубков, среди которых особняком стоят четыре чемпионских титула. Сейчас, "Сити" является одним из главных фаворитов во всех турнирах, в которых принимает участие, но так было далеко не всегда.

Те, кто считают манкунианцев клубом без истории, довольно сильно заблуждаются. В прошлом веке "горожане" сумели дважды стать чемпионами и взяли несколько других национальных кубков. Был завоеван и единственный еврокубок в клубной истории — в финале КОК-1970 был повержен Гурник Забже со счетом 2:1.

Тем не менее, полноценным грандом английского футбола "Сити" никогда не был. Кто знает, возможно то чемпионство в далеком 1968 году под руководством наставника Джо Мерсера так и осталось бы последним на данный момент, если бы не переход под заботливое крыло катарских владельцев. О драматичной развязке сезона-2011/2012, наверное, напоминать не стоит. Та сумасшедшая победа над КПР подарила болельщикам долгожданный трофей и позволила им стать новой весомой силой в английском, а позже и европейском футболе.

Рома, 18 лет

Римские "волки" являются одной из старейших команд Италии с насыщенной и яркой историей. Вот только на родине, "джалоросси" являются неким аналогом Байера в Германии. Лишь трижды "бордовые" завоевывали золотые медали чемпионата, зато целых 13 раз финишировали вторыми! В начале текущего десятилетия именно Рома под руководством Руди Гарсии была главным преследователем Ювентуса в Серии А.

Но вернемся к 80-м. То были самые хлебные годы в истории "волчицы". В сезоне-82/83, римляне на три очка опередили "старую синьору" во главе с великолепным Мишелем Платини, который в той кампании стал лучшим бомбардиром Серии А. В атаке "джалоросси" тогда зажигал блестящий Роберто Пруццо, трижды в своей карьере становившийся лучшим снайпером чемпионата Италии. Кроме того, компанию ему составляли такие, без преувеличения культовые личности, как Карло Анчелотти, Фалькао (тот, который бразильский), Бруно Конти и другие. Будущей иконе Ромы Франческо Тотти в том году, кстати, исполнилось лишь шесть лет.

Помимо "скудетто", в копилке римлян оказались также три национальных кубка. Первые два были выиграны при Нильсе Лидхольме, а последний уже при новом наставнике — Свен-Ёране Эрикссоне. Да-да, том самом легендарном коуче, который впоследствии нарушит "чемпионскую голевую засуху" еще и в стане злейших конкурентов "волков" — Лацио. Помимо этого, в 1984 Рома добралась до домашнего финала Кубка Европейских Чемпионов, в котором обидно уступила Ливерпулю в серии пенальти.

Следующего успеха в родном чемпионате пришлось ждать вплоть до 2001 года. Тотти, Батистута, Кафу и компания сумели добыть третье "скудетто" в истории клуба благодаря красивой победе над Пармой (3:1) в последнем туре Серии А. Для легендарного Ческо Тотти, тот чемпионский титул так и остался первым и последним в яркой и насыщенной карьере.

Боруссия Дортмунд, 32 года

История дортмундского клуба полна взлетов и падений. Одна из самых ярких пришлась на вторую половину 90-х годов прошлого века, а уже в середине нулевых клубу пришлось отчаянно бороться за свое существование.

В 1963 году было добыто третье чемпионство "шмелей". Тогда в Германии существовал совсем иной и непривычный нынешнему зрителю формат турнира. Лучшие клубы пяти Оберлиг делились на две группы во втором этапе, после чего победители этих групп встречались между собой в финале. В решающей встрече Дортмунд сумел одолеть Кельн со счетом 3:1. В 60-х был также добыт Кубок Германии и первый еврокубковый трофей в истории немецкого футбола — Кубок Обладателей Кубков (сенсационно был повержен грозный на то время Ливерпуль). Олдовые поклонники "чёрно-желтых" точно помнят легендарный триумвират "трёх Альбертов" в составе дортмундцев — Келбаса, Пройслер, Нипекло.

Следующего большого поколения пришлось ждать вплоть до конца ХХ века. Тренером "Боруссии" был Оттмар Хитцфельд и этим, пожалуй, все сказано. Состав пестрил звездами мирового калибра, включая обладателя "Золотого мяча" и чемпиона Европы-1996 — Маттиаса Заммера. Помимо двух подряд чемпионств в 95-м и 96-м, случился также легендарный триумф в финале Лиги Чемпионов против Ювентуса (3:1). В течении 15 лет между последним чемпионством в 96-м году и триумфом возрожденной прессинг-машины Юргена Клоппа в 2011, поклонники "шмелей" успеют пережить еще одно чемпионство в 2002-м с Заммером, почти состоявшееся банкротство и чудесное спасение из небытия.

"ПСЖ" и "Монако", 19 и 17 лет ожидания соответственно

Еще один коллектив, который пишет свою яркую историю золотыми буквами на наших с вами глазах. И также, ещё один коллектив, который вопреки популярному заблуждению является клубом с приличным историческим багажом.

Столичный ПСЖ лишь дважды становился чемпионом Франции до эпохи масштабных инвестиций, зато всегда был избалован огромным количеством других национальных кубков. Начиная с 2013 года, кубок вручаемый лучшей команде страны переехал в столицу изысканных улочек, Эйфелевой башни и душистых круассанов на постоянной основе, лишь раз совершив командировку на Лазурный берег. В 1994 году, Париж потерпел только три поражения в 38 матчах Лиги 1, а в атаке команды зажигал блестящий тандем Джорджа Веа и Давида Жинола, которые забили 24 мяча на двоих в той кампании.

Спустя три года "Монако" оформил свой шестой чемпионский титул, опережая все тот же ПСЖ на целых 12 очков, а в 2000-м году вновь проделал тот же маневр. Правда, очковый разрыв на этот раз составил только 7 пунктов. 43 мяча из 69 (!) командных на счету будущего чемпиона Европы и автора "золотого гола" в финале с итальянцами — Давида Трезеге и Марко Симоне. "Красно-белых" тогда возглавлял небезызвестный наставник Клод Пюэль.

С того момента утекло довольного много воды. "Монегаски" успели выйти в финал Лиги чемпионов в 2004-м году под руководством легендарного игрока "Ле Бле" Дидье Дешама, где уступили 0:3 Порту Жозе Моуриньо, а вскоре вылетели во второй дивизион из-за финансовых проблем.

В 2011 году клуб перешел под крыло российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и дела "монегасков" постепенно начали идти в гору. Благодаря плодотворной работе Клаудио Раньери, Монако удалось вернуться в элитный дивизион в 2013 году и сходу завоевать путевку в Лигу Чемпионов со второго места. Чуть позже пост главного тренера занял Леонардо Жардим, а дальше вы и сами все знаете. Яркая и потрясающая игра, уверенно завоёванный чемпионский титул, полуфинал Лиги чемпионов. Тот Монако Жардима влюбил в себя большую часть футбольной Европы, а почти все футболисты того состава вскоре пополнили ряды лучших клубов континента.

Атлетико Мадрид, 19 лет

"Матрасники" являются десятикратными чемпионами Испании. В 70-х годах наставником Атлетико был легендарный наставник Луис Арагонес — человек, который в 2008 году положил начало доминированию сборной Испании на международной арене. В то время Арагонес привел "индейцев" к восьмому на тот момент чемпионскому титулу, а год спустя к победе в Копа дель Рей. В кампании-1976/1977, "полосатые" обошли Барселону на одно очко.

Следующего титула пришлось ждать до 1996 года. По ходу того сезона, Атлетико лишь трижды оказывался не на первой строчке в таблице, а начиная с 13-го тура захватил уверенное лидерство и никому его больше не отдал. Команда, ведомая югославским полузащитником Милинко Пантичем, Любославом Пеневым, Диего Симеоне и другими, обошла Валенсию на четыре очка, параллельно сумев завоевать еще и национальный кубок. Тренером той яркой банды был культовый специалист Радомир Антич.

В 2010-м "матрасники" сумели одолеть "Фулхэм" в финале Лиги Европы, но в чемпионате звезд с неба не хватали, будучи максимум претендентом на попадание в Лигу Чемпионов. Все изменилось с приходом на пост тренера Диего Симеоне, который неожиданно и триумфально сумел обойти великолепных Барсу и Реал в Примере-13/14 и спустя 17 лет вернуть трофей "полосатой" части Мадрида. Кроме того, под руководством легендарного аргентинца Атлетико превратился в настоящий суперклуб, стиль игры которого невероятно тяжелый для любого оппонента.