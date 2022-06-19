Франция

Контракт французького фулбеку підійшов до завершення.

Футбольний клуб Монако офіційно оголосив про те, що правий захисник Джібріль Сідібе залишає команду.

Контракт 29-річного француза з монегасками завершується влітку цього року, і сторони вирішили його не продовжувати.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑫𝒋𝒊𝒃'! ❤️🤍



Best of luck in your future. #MerciDjibril 👏 pic.twitter.com/IlUxSauQU4 — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) June 19, 2022

🏆 @Ligue1_ENG champion in 2017.

🏆 World champion.



THANK YOU DJIB' for all these years.#MerciDjibrilpic.twitter.com/sa4O5wJMQO — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) June 19, 2022

Сідібе виступав за Монако з літа 2016 року, коли перейшлов з Лілля за 15 млн євро. З того часу він провів за команду 174 матчі, забив 6 голів і віддав 23 результативні передачі.

У сезоні-2016/17 французький фулбек виграв із Монако чемпіонат Франції, а у 2018 році став тріумфатором чемпіоната світу у складі національної збірної Франції.