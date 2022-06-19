Контракт французького фулбеку підійшов до завершення.
Джибріль Сідібе, getty images
19 червня 2022, 14:43
Футбольний клуб Монако офіційно оголосив про те, що правий захисник Джібріль Сідібе залишає команду.
Контракт 29-річного француза з монегасками завершується влітку цього року, і сторони вирішили його не продовжувати.
Сідібе виступав за Монако з літа 2016 року, коли перейшлов з Лілля за 15 млн євро. З того часу він провів за команду 174 матчі, забив 6 голів і віддав 23 результативні передачі.
У сезоні-2016/17 французький фулбек виграв із Монако чемпіонат Франції, а у 2018 році став тріумфатором чемпіоната світу у складі національної збірної Франції.