Футбольний клуб Монако офіційно оголосив про те, що правий захисник Джібріль Сідібе залишає команду.

Контракт 29-річного француза з монегасками завершується влітку цього року, і сторони вирішили його не продовжувати.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑫𝒋𝒊𝒃'! ❤️🤍 Best of luck in your future. #MerciDjibril 👏 pic.twitter.com/IlUxSauQU4

🏆 @Ligue1_ENG champion in 2017.

🏆 World champion.



THANK YOU DJIB' for all these years.#MerciDjibrilpic.twitter.com/sa4O5wJMQO