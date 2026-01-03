Бразильцю слід набирати ігрову форму.
Фонсека, Getty images
03 січня 2026, 15:00
Головний тренер Олімпік Ліон Паулу Фонсека висловився про новачка команди Ендріка. Його слова наводить RMC.
«Ендрік у хорошій фізичній формі, але не готовий грати всі 90 хвилин. Він почав тренування цього тижня, і адаптація відбувається дуже добре.
Він дуже мотивований. Його добре прийняла команда, але Ендрік не зіграє з Монако. Ми будемо працювати разом, щоб привести його ігровий стан до ідеального», — заявив Фонсека.