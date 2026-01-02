Італієць не розуміє такі рішення.
Роберто Де Дзербі, Getty images
02 січня 2026, 09:56
Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про Суперкубок Франції. Цитує італійського фахівця RMC.
«Моя думка залишається незмінною. Вона моя власна і не обов'язково найправильніша: Суперкубок Франції чи Суперкубок Італії повинен проводитися у відповідній країні перед вболівальниками клубів.
Але я поїду до Кувейту, бо це моя робота, і ми пишаємося тим, що зіграємо цей матч. З Кувейтом проблем немає, вони зустрінуть нас якнайкраще, але я проти цієї ідеї», – заявив Де Дзербі.
Матч за Суперкубок Франції між ПСЖ та Марселем відбудеться восьмого січня.