Франція

Італієць не розуміє такі рішення.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про Суперкубок Франції. Цитує італійського фахівця RMC.

«Моя думка залишається незмінною. Вона моя власна і не обов'язково найправильніша: Суперкубок Франції чи Суперкубок Італії повинен проводитися у відповідній країні перед вболівальниками клубів.

Але я поїду до Кувейту, бо це моя робота, і ми пишаємося тим, що зіграємо цей матч. З Кувейтом проблем немає, вони зустрінуть нас якнайкраще, але я проти цієї ідеї», – заявив Де Дзербі.

Матч за Суперкубок Франції між ПСЖ та Марселем відбудеться восьмого січня.