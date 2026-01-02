Сеп Ельє Ваї повертається до чемпіонату Франції після нетривалого періоду в Бундеслізі.
Сеп Ельє Ваї, ФК Ніцца
02 січня 2026, 12:58
Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта Сеп Ельє Ваї відправився в оренду до Ніцци. Про це офіційно повідомила пресслужба французького клубу. Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону, після чого гравець має повернутися до Німеччини.
За перехід 23-річного форварда Айнтрахт отримає 1,5 млн євро. У нинішньому сезоні француз взяв участь у 14 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та три гольові передачі.
Дебют Ваї за нову команду може відбутися вже завтра, 3 січня, у домашньому поєдинку 17-го туру Ліги 1 проти Страсбура.