Франція

Сеп Ельє Ваї повертається до чемпіонату Франції після нетривалого періоду в Бундеслізі.

Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта Сеп Ельє Ваї відправився в оренду до Ніцци. Про це офіційно повідомила пресслужба французького клубу. Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону, після чого гравець має повернутися до Німеччини.

За перехід 23-річного форварда Айнтрахт отримає 1,5 млн євро. У нинішньому сезоні француз взяв участь у 14 матчах в усіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та три гольові передачі.

Дебют Ваї за нову команду може відбутися вже завтра, 3 січня, у домашньому поєдинку 17-го туру Ліги 1 проти Страсбура.