Франція

Англійський тренер може очолити команду після можливого відходу Росеньйора.

Колишній головний тренер Борнмута та Вулвергемптона Гарі О’Ніл провів переговори з керівництвом Страсбура щодо можливого призначення на посаду наставника команди.

42-річний англійський фахівець готується замінити Ліама Росеньйора, який близький до переходу на роботу в Челсі. Очікується, що Страсбур ухвалить та оголосить остаточне рішення вже протягом найближчого дня.

О’Ніл залишається без роботи з грудня 2024 року, коли був звільнений з Вулвергемптона. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Вулвз розглядають можливість повернення тренера через невдалі результати команди в поточному сезоні, однак конкретних кроків у цьому напрямку зроблено не було.

Наразі Страсбур посідає сьоме місце в турнірній таблиці Ліги 1 та продовжує боротьбу за єврокубкові позиції. Нагадаємо, за ельзаський клуб виступає український захисник Едуард Соболь.