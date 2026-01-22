Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Англійський Ліверпуль у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв французький Марсель на полі суперників (3:0).

Команда Роберто Де Дзербі намагалась триматись на рівних із суперникам, однак наприкінці першого тайму привезла штрафний від Собослаї на власні ворота, а на початку другого не використала кілька відмінних гольових нагод.

Тим часом команда Арне Слота посеред другої половини вже закрила всі питання другим голом, і на додачу до цього оформила розгромний рахунок на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Ліверпуль у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Марсель — Ліверпуль 0:3

Голи: Собослаї, 45+1, Рульї, 73 (авт.), Гакпо, 90+3

Марсель: Рульї — Мурільйо, Павар, Балерді, Медіна — Веа, Гойб’єрг, Кондогбія (Надір, 68), Траоре (Пайшан, 68) — Гуїрі (Обамеянг, 67), Грінвуд.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке (Джонс, 80), Вірц (Гакпо, 79).

Попередження: Павар