Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Олімпік — Ліверпуль 0:3
Голи: Собослаї, 45+1, Рульї, 73 (авт.), Гакпо, 90+3

Олімпік: Рульї — Мурільйо, Павар, Балерді, Медіна — Веа, Гойб’єрг, Кондогбія (Надір, 68), Траоре (Пайшан, 68) — Гуїрі (Обамеянг, 67), Грінвуд.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке (Джонс, 80), Вірц (Гакпо, 79).

Попередження: Павар