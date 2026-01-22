Команда Арне Слота зробила важливий крок на шляху до вісімки найкращих команд Ліги чемпіонів УЄФА.
Олімпік — Ліверпуль, Getty Images
22 січня 2026, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олімпік — Ліверпуль 0:3
Голи: Собослаї, 45+1, Рульї, 73 (авт.), Гакпо, 90+3
Олімпік: Рульї — Мурільйо, Павар, Балерді, Медіна — Веа, Гойб’єрг, Кондогбія (Надір, 68), Траоре (Пайшан, 68) — Гуїрі (Обамеянг, 67), Грінвуд.
Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке (Джонс, 80), Вірц (Гакпо, 79).
Попередження: Павар