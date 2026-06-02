Маріос Ойконому кілька днів боровся за життя у реанімації після важких травм голови, отриманих унаслідок зіткнення його скутера з автомобілем.

Колишній захисник національної збірної Греції та низки відомих європейських клубів Маріос Ойконому пішов із життя у віці 33 років.

Як повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport, серце футболіста зупинилося пізно вранці 1 червня в лікарні його рідного міста Яніна. Причиною смерті стали наслідки жахливої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 23 травня.

Ойконому їхав на своєму скутері, коли на одній із центральних вулиць Яніни зіткнувся з автомобілем, водій якого намагався здійснити розворот.

У результаті аварії колишній спортсмен отримав надзвичайно серйозні травми голови. Його негайно доправили до відділення невідкладної допомоги Університетської лікарні Яніни, де лікарі провели екстрену операцію — декомпресивну краніотомію.

Починаючи з минулої суботи, Ойконому перебував у відділенні інтенсивної терапії, проте зусилля медиків виявилися марними.

Маріос Ойконому розпочав свій професійний шлях у місцевому клубі ПАС (Яніна), а остаточно повісив бутси на цвях зовсім нещодавно — у 2024 році у складі Панаїтолікоса. Найяскравіший етап його кар'єри пройшов на Апеннінському півострові, де він захищав кольори Кальярі, Барі, СПАЛ та Сампдорії.

Свої найкращі футбольні роки грек провів у складі Болоньї (з 2014 по 2017 рік), з якою успішно здобув підвищення до елітної Серії А. Також в активі захисника 6 офіційних поєдинків за збірну Греції, виступи за афінський АЕК та данський Копенгаген, з яким він виграв золоті медалі чемпіонату Данії у 2022 році.