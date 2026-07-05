Італія

Туринський клуб хоче повернути французького форварда, запропонувавши оренду з обов'язковим викупом за певної умови.

Ювентус продовжує працювати над трансфером нападника ПСЖ Рандаля Коло-Муані, який уже захищав кольори туринського клубу в другій половині минулого сезону.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, керівництво б'янконері найближчим часом направить парижанам нову пропозицію. Вона передбачає оренду форварда із зобов'язанням викупу, яке набуде чинності в разі виходу Ювентуса до єврокубків.

Сам футболіст уже погодив умови особистого контракту. Сторони домовилися про п'ятирічну угоду, за якою француз отримуватиме близько 5 мільйонів євро на рік.

У сезоні-2025/26 Коло-Муані провів 41 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу п'ять забитих м'ячів і чотири результативні передачі.