Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі мексиканців та англійців напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати безкомпромісні протистояння на стадії плей-оф. В 1/8 фіналу в очній битві зійдуться збірні Мексики та Англії. Для "трьох левів" цей поєдинок є черговим кроком на шляху до омріяного золота мундіалю, тоді як "триколірні" готові продемонструвати свій палкий характер і створити гучну сенсацію на турнірі.

Разом із нашим партнером betking розповідаємо про історію взаємин цих національних команд, яка налічує 10 поєдинків на офіційному та товариському рівнях.

ЧС-1966: домашній тріумф родоначальників футболу на Вемблі

Єдина до сьогодні зустріч команд у межах фінальної частини світової першості відбулася 16 червня 1966 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. У межах групового етапу домашнього мундіалю збірна Англії перед очима 90 тисяч глядачів екзаменувала мексиканський колектив.

Господарі турніру діяли першим номером і зуміли втілити свою ігрову перевагу в забиті м'ячі. Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу майбутніх чемпіонів світу з рахунком 2:0, яка заклала міцний фундамент для їхнього подальшого історичного успіху.

Англія — Мексика 2:0

Голи: Чарльтон, 37, Хант, 75.

Англія: Бенкс — Коен, Вілсон, Дж. Чарльтон, Мур — Стайлз, Пітерс, Б. Чарльтон, Пейн — Грівз, Хант.

Мексика: Кальдерон — Чайрес, Пенья, дель Муро, Хаурегі, Нуньєс — Діас, Ернандес, Борха — Паділья, Реєс.

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Товариські спаринги: розгромні 8:0 та рідкісні успіхи "триколірних"

Історія товариських поєдинків між збірними бере свій початок у травні 1959 року, коли мексиканці в рідних стінах святкували перемогу з рахунком 2:1. Проте вже за два роки, у травні 1961-го, англійці взяли надпотужний реванш, розгромивши латиноамериканців у Лондоні з рахунком 8:0.

У червні 1969 року команди провели два спаринги поспіль на полі Мексики: перший завершився нульовою нічиєю (єдиний мирний результат в історії протистоянь), а у другому "три леви" не залишили шансів господарям — 4:0. Ще одну перемогу латиноамериканці вигризли у червні 1985 року (1:0), але після цього на полі домінували виключно європейці, здобувши перемоги в 1986 році (3:0), 1997 році (2:0) та 2001 році (4:0).

Остання очна битва відбулася 24 травня 2010 року на Вемблі. Англійці знову довели свій вищий клас, перегравши суперника з рахунком 3:1 завдяки голам Кінґа, Крауча та Джонсона, на що мексиканці відповіли лише точним ударом Франко.

Англія — Мексика 3:1

Голи: Кінг, 17, Крауч, 34, Дж. Джонсон, 47 — Франко, 45.

Англія: Грін — Фердінанд, Дж. Джонсон, Бейнс, Кінг — Каррік, Джеррард, Мілнер — Крауч, Руні, Волкотт.

Мексика: Перес — Маркес, Ф. Родрігес, Сальсідо, Агілар — Осоріо, Торрадо, Хуарес — Франко, Вела, дос Сантос.

Усі матчі між збірними Англії та Мексики

24 травня 1959 року — Мексика 2:1 Англія (товариський матч)





10 травня 1961 року — Англія 8:0 Мексика (товариський матч)





16 червня 1966 року — Англія 2:0 Мексика (ЧС-1966, груповий етап)

1 червня 1969 року — Мексика 0:0 Англія (товариський матч)

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3 червня 1969 року — Мексика 0:4 Англія (товариський матч)

9 червня 1985 року — Мексика 1:0 Англія (товариський матч)

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17 травня 1986 року — Мексика 0:3 Англія (товариський матч)





29 березня 1997 року — Англія 2:0 Мексика (товариський матч)





25 травня 2001 року — Англія 4:0 Мексика (товариський матч)





24 травня 2010 року — Англія 3:1 Мексика (товариський матч)





Погляд у майбутнє

Нова серія цього протистояння, яка розгорнеться в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, обіцяє запеклу боротьбу. Англійці підходять до гри в статусі фаворита, маючи значну перевагу в історичному розрізі — 7 перемог проти 2 у Мексики. Натомість "триколірні" традиційно розраховуватимуть на шалену самовіддачу та спробують нарешті перервати тривалу серію невдач проти європейського топсуперника.

Чи зможуть родоначальники футболу підтвердити свій високий статус та впевнено крокувати далі, чи латиноамериканці створять головну сенсацію першого раунду плей-оф — дізнаємося вже зовсім скоро.

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