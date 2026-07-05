Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький фахівець оголосив про відставку після того, як тунісці завершили турнір без набраних очок.

Збірна Тунісу знову залишилася без головного тренера. Ерве Ренар повідомив про завершення роботи з національною командою після провального виступу на чемпіонаті світу-2026.

Француз очолив команду вже під час мундіалю після відставки Сабрі Лямуші, якого звільнили після розгромної поразки від Швеції (1:5) у стартовому турі групового етапу. Однак зміна наставника не допомогла виправити ситуацію.

Під керівництвом Ренара збірна Тунісу поступилася Японії (0:4) та Нідерландам (1:3), завершивши турнір без жодного набраного очка.

Після завершення виступів тренер звернувся до вболівальників із прощальним повідомленням.

"Перш ніж піти, я хотів би висловити щиру подяку федерації за можливість працювати зі збірною на чемпіонаті світу. Для мене було честю представляти Туніс і пережити цей незабутній досвід. Бажаю команді подальшого розвитку, нових успіхів і яскравих сторінок в історії. Дякую всім, хто був поруч зі мною протягом цієї пригоди. Моя історія тут завершена".

Для 57-річного спеціаліста це вже друга відставка зі збірної за останні кілька місяців. Навесні він залишив посаду головного тренера Саудівської Аравії, незважаючи на те, що вивів команду до фінальної частини чемпіонату світу-2026.