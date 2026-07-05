Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попри жорстке протистояння з Францією, арбітр не показав парагвайцям жодного попередження чи вилучення.

Збірна Парагваю встановила незвичне досягнення у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Франції. Команда вперше з 1998 року завершила поєдинок Мундіалю без жодної жовтої або червоної картки.

Востаннє подібне траплялося на чемпіонаті світу у Франції, коли парагвайці обіграли Нігерію на груповому етапі, не отримавши жодного дисциплінарного покарання.

Цікаво, що зустріч із французами важко назвати спокійною. Південноамериканська команда діяла дуже агресивно, особливо проти Кіліана Мбаппе, який неодноразово опинявся під жорсткими підкатами та силовими прийомами суперників.

Один із найемоційніших епізодів стався після фолу Андреса Кубаса на форварді Франції. У відповідь Мбаппе також грубо зіграв проти опонента, що призвело до короткої сутички між футболістами. Попри це, головний арбітр вирішив не карати жодного з учасників інциденту картками.

Нагадаємо, збірна Франції здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу.