Футзал

Жеребкування відбудеться 24 жовтня в Каунасі.

Визначилися всі 16 учасників Євро-2026. Вчора та позавчора відбулися матчі-відповіді плейоф кваліфікації, за підсумками яких став відомий остаточний список команд, які зіграють у фінальній стадії чемпіонату Європи 2026 року.

За звання чемпіонів Європи боротимуться: Україна, господар турніру — Литва, Латвія, Словенія, чинні чемпіони Португалія, бронзові призери Іспанія, Вірменія, Бельгія, Угорщина, Грузія, Італія, Польща, Франція, Хорватія, Чехія та Білорусь.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня на Жальгіріс Арені в литовському Каунасі.

Нагадаємо, що збірна України забезпечила собі участь у Євро-2026, вигравши всі матчі у групі з Румунією, Кіпром та Німеччиною.

У останніх товариських матчах національна збірна України двічі перемогла Литву. За підсумком обох спарингів рахунок становить 12:3 на користь українців.