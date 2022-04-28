Германия

Польський нападник хоче покинути Баварію.

Нападник Баварії Роберт Левандовскі, як і раніше, має намір залишити команду в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, польський футболіст наполягає на своєму рішенні, вважаючи, що в Баварії йому не підкориться Золотий м'яч через те, що мюнхенці медійно поступаються конкурентам.

Нагадаємо, що Левандовські за 43 гри поточного сезону відзначився 48 голами та віддав шість гольових передач.

Відмітимо, що Левандовські незадоволений тренерськими навичками Нагельсманна.