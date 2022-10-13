Німеччина

Наразі Фюллькруг є найкращим бомбардиром чемпіонату.

Німецька Бундесліга оголосила 29-річного нападника бременського Вердера Нікласа Фюллькруга найкращим гравцем вересня у чемпіонатів.

За минулий місяць форвард відзначився двома м'ячами, розписавшись дублем у воротах Бохума. Загалом у цьому сезоні Ніклас поклав у ворота суперників 8 м'ячів у 9 матчах і очолює гонку бомбардирів. Самі ж бременці наразі посідають п'яту сходинку.

У наступному турі Вердер зіграє проти Майнца. Гра відбудеться у суботу, 15 жовтня, о 16:30 за київським часом.