Німеччина

Всім потрібен такий тренер, як Пеп.

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге розповів, який тренер потрібен мюнхенській команді. Цитує видатного німця Bayern&Germany.

"Будемо самокритичні, зараз тренер і команда не так підходять один одному, як нам би хотілося. Отже, відбудуться зміни.

Нам знову потрібно знайти тренера, який дбатиме про клуб із такою ж самовіддачею, як Гайнкес та Гвардіола. Такий наш орієнтир і це буде складно. Хороші тренери не ростуть на деревах. Ми повинні, як слід подумати та знайти правильне рішення", — заявив Румменіге.