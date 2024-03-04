Німеччина

Цікава заява від нового спортивного директора "ротен".

Новоспечений спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про трансферну політику клубу найближчого літа. Цитує німецького функціонера DAZN.

"Баварія не може постійно підписувати суперзірок. Гаррі Кейн довів свою цінність для клубу, але ми не можемо постійно здійснювати подібні трансфери.

Ми хочемо збудувати сильну команду. І на трансферному ринку є дуже, дуже хороші футболісти, які, можливо, не коштують 80-100 млн. євро", — сказав Еберль.