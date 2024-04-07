Німеччина

Солідна заява.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував пошуки головного тренера на наступний сезон. Цитує німця Фабріціо Романо.

"Мені плювати на пошуки головного тренера. Зараз усі наші думки про гру з Арсеналом. З усією поваги до Гайденгайма, але ми зустрінемося з командою на клас вищою за них. Нам потрібно зробити все правильно для того, щоб не отримати ляпаса.

Про тренера поговоримо пізніше. Зараз ми максимально зосереджені на Ліги чемпіонів, тому, що в цьому турнірі в нас ще є шанси на перемогу", — сказав Еберль.

Раніше Еберль розповів про серйозні зміни в клубі.