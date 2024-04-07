Солідна заява.
Еберль, getty images
07 квітня 2024, 15:19
Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував пошуки головного тренера на наступний сезон. Цитує німця Фабріціо Романо.
"Мені плювати на пошуки головного тренера. Зараз усі наші думки про гру з Арсеналом. З усією поваги до Гайденгайма, але ми зустрінемося з командою на клас вищою за них. Нам потрібно зробити все правильно для того, щоб не отримати ляпаса.
Про тренера поговоримо пізніше. Зараз ми максимально зосереджені на Ліги чемпіонів, тому, що в цьому турнірі в нас ще є шанси на перемогу", — сказав Еберль.
Раніше Еберль розповів про серйозні зміни в клубі.