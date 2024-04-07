Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував пошуки головного тренера на наступний сезон. Цитує німця Фабріціо Романо.

"Мені плювати на пошуки головного тренера. Зараз усі наші думки про гру з Арсеналом. З усією поваги до Гайденгайма, але ми зустрінемося з командою на клас вищою за них. Нам потрібно зробити все правильно для того, щоб не отримати ляпаса.

Про тренера поговоримо пізніше. Зараз ми  максимально зосереджені на Ліги чемпіонів, тому, що в цьому турнірі в нас ще є шанси на перемогу", — сказав Еберль.

Раніше Еберль розповів про серйозні зміни в клубі.