Копенгаген офіційно оголосив про підписання нападника Боруссії Дортмунд Юссуфи Мукоко.

Контракт розрахований до літа 2030 року, а новачок виступатиме під 9-м номером.

Мукоко вже має за плечима 99 матчів за Боруссію, включно з виступами в Бундеслізі та Лізі чемпіонів. У його активі також два поєдинки за національну збірну Німеччини.

