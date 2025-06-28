Німеччина

20-річний німецький форвард підписав п’ятирічний контракт із чемпіонами Данії.

Копенгаген офіційно оголосив про підписання нападника Боруссії Дортмунд Юссуфи Мукоко.

Контракт розрахований до літа 2030 року, а новачок виступатиме під 9-м номером.

Мукоко вже має за плечима 99 матчів за Боруссію, включно з виступами в Бундеслізі та Лізі чемпіонів. У його активі також два поєдинки за національну збірну Німеччини.

Зазначимо, що минулий сезон Юссуфа Мукоко провів на правах оренди у Ніцці, за яку провів 22 матчі (816 хвилин), забив 2 голи та віддав 3 асисти.

За інформацією Transfermarkt, перехід гравця коштував Копенгагену близько 5 млн євро.