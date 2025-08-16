Німеччина

Нападник, який уже захищав Штутгарт, повертається після періоду у Вольфсбурзі.

Штутгарт офіційно оголосив про підписання Тіагу Томаша з Вольфсбурга. Для португальського нападника це вже другий контракт із клубом — він виступав за Штутгарт у 2022–2023 роках, коли перебував у команді на правах оренди. Новий договір розрахований до літа 2029 року, а на полі Томас гратиме під номером 8.

23-річний гравець успішно пройшов медичне обстеження й уже у неділю вранці вийде на перше тренування разом із новими-старими партнерами.

Сам футболіст не приховує радості: "Я радий знову грати за Штутгарт. Трансфер стався саме тоді, коли це було потрібно, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з командою. Клуб дуже виріс з мого першого приходу, і я хочу допомогти досягти нових цілей».

Кар’єра Томаша почалася у Спортингу, з яким він виграв чемпіонат Португалії у 2021 році. Згодом були 47 матчів за Штутгарт та забив 8 голів, а останні півтора сезони він провів у Вольфсбурзі, де також регулярно з’являвся на полі. Крім того, нападник має великий досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Португалії, включаючи фінал Євро U21-2021.