Німеччина

Американець змінив клубну прописку.

Гладбахська Боруссія оформила трансфер півзахисника Джованні Рейни з Боруссії Дортмунд. Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

Зазначається, що 22-річний американець уклав з Боруссією М трирічний контракт.

За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, за Рейну заплатили 3 млн євро, ще 4 млн передбачені в якості бонусів.

Минулого сезону Джованні Рейна відіграв за Боруссію Д 26 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

