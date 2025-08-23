Американець змінив клубну прописку.
Джованні Рейна (зліва), getty images
23 серпня 2025, 23:04
Гладбахська Боруссія оформила трансфер півзахисника Джованні Рейни з Боруссії Дортмунд. Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".
Зазначається, що 22-річний американець уклав з Боруссією М трирічний контракт.
За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, за Рейну заплатили 3 млн євро, ще 4 млн передбачені в якості бонусів.
Минулого сезону Джованні Рейна відіграв за Боруссію Д 26 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
