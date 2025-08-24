Німеччина

Дуже солідний старт "ротен" в новому сезоні Бундесліги.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився після нищівної перемоги над РБ Лейпциг (6:0) в матчі стартового туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Цитує англійця Bayern & Germany.

"Ми хотіли зробити серйозну заяву у першій домашній грі, і саме це нам вдалося у матчі з Лейпцигом. Ми виступили на дуже високому рівні та були ефективними.

Ми виграли 6:0, тому не можемо скаржитися. Після перерви ми вели 3:0, і я сказав собі, що мені потрібно потрапити у список тих, хто забивав у ворота суперника", — сказав Кейн.

Зазначимо, що у звітному матчі Гаррі Кейн відзначився гольовим хет-триком.