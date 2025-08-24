Німеччина

Лондонці гуртом скупають футболістів, а потім гуртом продають.

Лондонський Челсі традиційно активний під час літнього трансферного вікна, і цього року намагається прилаштувати гравців, яких начебто нещодавно запрошував до свого проєкту, по інших клубах задля розвитку та отримання ігрового часу.

Або взагалі продає — як це й сталось у контексті англійського центрального півзахисника Карні Чуквуемеки.

21-річним виконавцем зацікавилась дортмундська Боруссія, у складі якої він провів на правах оренди останніх пів року.

А також "джмелям" був потрібен аргентинський центральний захисник Аарон Ансельміно, який остаточно перейшов до Челсі взимку з Бока Хуніорс за 16,5 млн євро.

Обох гравців німецький клуб об’єднав у пакетну угоду, яка разом потягнула на 25 млн євро.

І якщо Чуквуемека відправиться до Дортмунда цього разу без зворотнього квитка, то Ансельміно гратиме рік у оренді без права викупу.