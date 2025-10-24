Німеччина

Венсан Компані дає Йонасу Урбігу — ігрову практику перед матчем Кубка Німеччини, на який капітан Баварії дискваліфікований.

Головний тренер Баварії підтвердив, що у матчі Бундесліги проти Боруссії Менхенгладбах ворота команди захищатиме 22-річний Йонас Урбіг. ​Це рішення не пов'язане з травмою капітана команди. Мануель Ноєр отримає відпочинок і залишиться на лаві запасних.

​Причина ротації – стратегічна. Ноєр дискваліфікований на майбутній матч Кубка Німеччини проти Кельна, і Компані хоче, щоб Урбіг, який гратиме у кубку, отримав необхідну ігрову практику та відчув ритм у поєдинку чемпіонату.

​Для Урбіга це буде перша поява у стартовому складі в поточному сезоні Бундесліги. Проте, він вже грав цього сезону в першому раунді Кубка Німеччини проти Веена. Йонас Урбіг перейшов до Баварії з Кельна взимку 2025 року. ​Сума трансферу склала 7 мільйонів євро.