Англія

"Червоні" шукають заміну капітану.

Англійський Ліверпуль звернув увагу на центрального захисника дортмундської Боруссії та збірної Німеччини Ніко Шлоттербека. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" розглядає 25-річного німця, як потенційну заміну капітану команди Вірджилу ван Дейку.

Зазначається, що Ліверпуль хотів би підписати захисника вже найближчої зими, але "джмелі" точно не збираються відпускати ключового виконавця посеред сезону

Ба більше, німецький клуб хоче продовжити трудову угоду зі Шлоттербеком, яка спливає влітку 2027 року, однак сам футболіст наразі відмовляється оформляти новий контракт з "жовто-чорними".

Цього сезону Ніко Шлоттербек відіграв за Боруссію Д чотири матчі.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити Ібраїму Конате влітку.