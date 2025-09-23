Німеччина

Контракт до 2027 року можуть оновити вже найближчим часом.

Між Боруссією Дортмунд та захисником Ніко Шлоттербеком існувала домовленість про тимчасове замороження переговорів щодо продовження контракту — доти, доки гравець не відновиться після травми меніска.

У неділю 25-річний німець повернувся до стартового складу дортмундців у матчі проти Вольфсбурга, який завершився перемогою Боруссії з рахунком 1:0. Тепер клуб готовий відновити перемовини щодо нової угоди.

Як повідомляє видання WAZ, у сторін немає серйозних розбіжностей, і переговори мають пройти успішно. Чинна угода Шлоттербека діє до 2027 року, але новий контракт передбачає значне покращення умов: очікується, що гравець подвоїть свою зарплату до 10 мільйонів євро на рік. Крім того, у клубі розглядають можливість передати йому капітанську пов’язку в майбутньому.