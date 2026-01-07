Німеччина

Вінгер залишиться в мюнхенському клубі.

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі з великою ймовірністю продовжить свої виступи за клуб.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, переговорний процес між сторонами вийшов на фінішну пряму. Очікується, що найближчим часом будуть узгоджені останні формальності, після чого 30-річний футболіст підпише контракт, розрахований до червня 2028 року.

Гнабрі захищає кольори Баварії з 2017 року і залишається важливою фігурою в тактичних побудовах команди.

У нинішньому сезоні він взяв участь у 21 матчі з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і став автором восьми результативних передач. Діючий трудовий договір Гнабрі з Баварією розрахований до найближчого літа.

Раніше повідомлялося, що Баварія приєдналася до списку зацікавлених у Діоманде.