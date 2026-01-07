Німеччина

Сторонам залишилося домовитися лише про суму та умови активації відступних.

Баварія близька до продовження контракту з центральним захисником Дайо Упамекано. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб і представники французького футболіста вже досягли усної домовленості щодо структури нового контракту, терміну його дії та рівня заробітної плати.

Єдиним невирішеним питанням залишається пункт про відступні — їхня сума та момент, коли клаусула стане доступною для інших клубів.

Чинна угода 27-річного Упамекано з Баварією діє до літа. Захисник приєднався до мюнхенців у 2021 році з РБ Лейпциг за 42,5 мільйона євро. У поточному сезоні він провів 21 матч і відзначився одним забитим м’ячем.