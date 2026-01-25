Німеччина

Три голи на рахунку гостей, команда піднялася на четверте місце в Бундеслізі

Штутгарт провів сильний виїзний матч у 19-му турі Бундесліги проти Боруссії М і здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

На 11-й хвилині Джеймі Левелінг зупинив м’яч рукою у власному штрафному, але Харіс Табакович не зміг реалізувати пенальті — голкіпер парирував удар.

На 30-й хвилині після швидкої атаки гостей Левелінг відкрив рахунок після помилки Джозефа Скаллі, а на початку другого тайму Скаллі ще раз провалився, переправивши м’яч у власні ворота після подачі кутового — 0:2.

Заключний гол на 74-й хвилині забив Деніз Ундав, встановивши остаточний рахунок 3:0 на користь Штутгарта. Після цього успіху команда піднялася на четверте місце турнірної таблиці Бундесліги, тоді як Боруссія М залишилася на одинадцятій позиції.

Боруссія Менхенгладбах — Штутгарт 0:3

Голи: Левелінг, 30, Скаллі (аг), 67, Ундав, 74

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер (Енгельгардт, 86), Ельведі, Такаї — Скаллі, Райц, Нойгаус (Штогер, 74), Улльріх (К'яродія, 86) — Онора (Мойя, 65), Матіно — Табакович

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Шабо, Єльч, Гендрікс (Міттельштедт, 73) — Каразор, Штіллер (Андрес, 78) — Буанані, Нарті (Ель-Ханнус, 78), Левелінг (Фюріх, 60) — Демірович (Ундав, 60)

Попередження: Улльріх — Каразор