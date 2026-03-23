Атакуючий півзахисник Айнтрахта Маріо Гетце підпише новий контракт із клубом. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони вже досягли повної домовленості щодо нової угоди, яка буде розрахована до літа 2027 року. Усі деталі погоджені, а підписання контракту та офіційне оголошення очікуються найближчими днями.

Чинна угода 33-річного німця спливає влітку цього року, однак клуб вирішив продовжити співпрацю з досвідченим футболістом. Сам Гетце повністю ототожнює себе з Айнтрахтом і має тісний зв’язок із уболівальниками команди.

Гетце виступає за Айнтрахт із 2022 року. У поточному сезоні він провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.