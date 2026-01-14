Україна

Вердер уже провів переговори, контракт захисника з Шахтарем спливає влітку.

Правий захисник Шахтаря та збірної України Юхим Конопля привернув увагу низки європейських клубів. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, за ситуацією навкого майбутнього 26-річного українського фулбека уважно стежать Вердер, Евертон та Аякс, а також ще кілька клубів Бундесліги.

Зазначається, що Вердер уже провів попередні переговори щодо можливого переходу українця. Інтерес з боку інших клубів також зберігається, і боротьба за гравця може посилитися найближчими місяцями.

Контракт Коноплі з Шахтарем чинний до літа 2026 року, тож у разі відсутності продовження угоди захисник буде доступний на правах вільного агента вже наступного літа. Це робить його привабливою опцією для клубів, які шукають підсилення на правому фланзі оборони без виплати трансферної компенсації.

Юхим Конопля у поточному сезоні провів за Шахтар 19 поєдинків, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.