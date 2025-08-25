Україна

Крім українця, в шорт-листі "нервіонців" ще достатньо імен.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена ​​Севілья, яка вважає футболіста досвідченим та якісним, дивлячись на його виступи у єврокубках та національній команді. Також приваблює той факт, що контракт Юхима розрахований до літа 2026 року.

Крім Коноплі, Севілья розглядає таких кандидатів, як Мартін Ортега (Тигре), Юсеф Аталь (Аль-Садд), Зекі Челік (Рома), Хуліан Араухо (Борнмут) та Алекс Хіменес (Мілан).

Минулого сезону Конопля провів 20 матчів, у яких віддав два асисти. У поточній кампанії він відіграв п'ять матчів, забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка шукатиме варіанти для підписання Судакова.