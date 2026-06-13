Німеччина

Натаніель Браун залишить Франкфурт заради Мюнхена.

Лівий захисник Натаніель Браун перебуває за крок від переходу з Айнтрахта Франкфурт до Баварії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Мюнхенський клуб збирається викласти за 22-річного німця 55 млн євро. Для гравця підготували розрахований до кінця червня 2031 року контракт.

Трансфер Брауна з Нюрнберга в січні 2024-го обійшовся Айнтрахту в 5,5 млн. За нього Натаніель провів 75 матчів, в яких відзначився сімома голами й 13-ма асистами.

Фланговий оборонець зараз перебуває в розташуванні збірної Німеччини. Німецька національна команда стартує на ЧС-2026 завтра, 14 червня, матчем проти Кюрасао.

Нагадаємо, клуб із Франкфурта нещодавно оформив трансфер українського гравця.