Италия

Состоялся поединок чемпионата Италии.

В домашнем матче 17-го тура Удинезе встречался с Кальяри, который все еще продолжает идти в лидирующей группе чемпионата, тогда как сами хозяева перед матчем находились в двух очках от зоны вылета.

Тем не менее, Удинезе сумел переиграть фаворита поединка, отправив в его ворота два гола, пропустив при этом только один.

Удинезе – Кальяри 2:1

Голы: де Пауль, 39, Фофана, 85 - Жоао Педро, 84.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема (тер Авест, 66), Мандрагора, Фофана, де Пауль (Яяло, 70), Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 79).

Кальяри: Биттенкур — Ликояннис (Пеллегрини, 46), Клаван, Пизакане, Фараго, Наингголан, Жоао Педро, Чигарини, Рог (Рагатцу, 81), Ионицэ, Симеоне (Черри, 60).

Предупреждения: Мандрагора, Де Майо, Окака Чука - Пизакане, Рог

Удаление: Пизакане, 90+1