ВІВТОРОК, 20 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер підходить до матчу в чудовій формі у Серії А, де лідирує, здобувши п'ять перемог у останніх шести турах. Однак у Лізі чемпіонів картина не така прекрасна: після ідеального старту з чотирма перемогами "нерадзуррі" зазнали двох поразок поспіль — від Атлетіко та Ліверпуля. Поразка від англійців у Мілані не лише перервала безпрограшну домашню серію Інтера в ЛЧ з 18 матчів, але й поставила клуб перед загрозою вперше в історії програти три матчі єврокубків поспіль. Для уникнення цього команді Крістіана Ківу потрібна перемога, яка також гарантує їм місце принаймні у плей-оф.

Головною зброєю Інтера залишається гравець, який відмінно почувається саме в єврокубкових матчах вдома — капітан Лаутаро Мартінес. З початку 2025 року саме він, разом із Серу Гірассі, є найкращим бомбардиром турніру на своєму полі (8 голів). На жаль, через травми команду залишать ключові гравці: Хакан Чалханоглу та Дензел Думфріс. Позитивною звісткою є повернення до стартового складу Алессандро Бастоні та Маркуса Тюрама, які відпочили в минулому турі Серії А.

Арсенал є абсолютним лідером турнірної таблиці Ліги чемпіонів та єдиною командою, яка здобула шість перемог у шести матчах. Вони мають найкращу атаку (17 голів) та найміцнішу оборону (1 пропущений гол) серед усіх учасників. Голкіпер Давід Рая демонструє феноменальну форму, відбивши найбільшу кількість "стопроцентних" моментів у турнірі. Для виходу безпосередньо до 1/8 фіналу "канонірам" достатньо лише одного очка, а перемога дозволить їм встановить абсолютний клубний рекорд — сім виграшів поспіль у єврокубках.

Проте останні ігри Арсеналу в Англії викликають питання: нульові нічиї з Ліверпулем та Ноттінгем Форестом перервали їх вражаючу гольову серію на виїзді. Крім того, історична статистика не на боці лондонців: вони не вигравали в Італії в ЛЧ з 2008 року, а в минулорічній ліговій фазі саме Інтер обіграв їх з рахунком 1:0. Мікель Артета може зробити ротацію, думаючи про майбутній важливий матч Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед, але такий гравець, як Габріел Мартінеллі, який забивав у кожному з останніх п'яти матчів ЛЧ, навпаки, зацікавлений продовжити своє бомбардирське досягнення.

На Джузеппе Меацца зійдуться дві найкращі оборони турніру, тож матч обіцяє бути тактичним, напруженим і максимально концентрованим. Інтеру потрібна перемога, аби уникнути небезпечних сценаріїв наприкінці раунду, тоді як Арсенал може дозволити собі прагматичний підхід. Ціна кожної помилки буде надзвичайно високою.

За версією betking, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2.54, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.83. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.