Футболіст хоче виступати в Ла Лізі.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 22:10
Атакувальний півзахисник Лідсу Рафінья влітку може змінити не тільки клуб, а й чемпіонат.
Так, президент каталонської Барселони Жоан Лапорт підтвердив бажання футболіста приєднатись до його клубу, а також факт переговорів.
"Рафінья хоче грати за Барселону. Ми продовжуємо знаходитись у постійному контакті із Лідсом. Наші фахівці знають, що декілька клубів зробили запити по гравцю, але зберігають певний оптимізм", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.
Минулого сезону бразилець провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що Рафіньї не цікавий перехід до Арсеналу або Тоттенгема.