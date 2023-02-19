Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 23 туру чемпіонату Італії, що відбувся 19 лютого 2023, 16:00.

У рамках 23-го туру італійської Серії А Лаціо вирушив у гості до Салернітани, де сміг здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Головним героєм зустрічі став форвард римлян Чіро Іммобіле, який записав на свій рахунок дубль в другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Лаціо в 23 турі італійської Серії А-2022/23:



Салертітана — Лаціо 0:2

Голи: Іммобіле, 60, 69

Салернітана: Сепе, Бронн, Данилюк, Пірола (Ловато 75), Кандрeва, Кулібалі, Чрнігой (Самбія 76), Брадарiч, Бонаццолі (Кастанос 59), Вільєна (Валенсія 46), Пьонтек (Ботхейм 75)

Лаціо: Проведель, Марушич, Казале, Патрік, Хюсай, Весіно (Башич 78), Катальді, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Канчельєрі 86), Педро (Ромеро 78)

Попередження: Пірола, Валенсія, Бронн, Данилюк — Весіно

Вилучення: Бронн 89 (друга жовта)